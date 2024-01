Olympiacos perde dérbi com o AEK na estreia de Gelson Martins

Depois da derrota em casa do Lamia, o Olympiacos de Carlos Carvalhal voltou a tropeçar ao perder (1-2) na receção ao eterno rival AEK, num jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga grega e que marcou a estreia de Gelson Martins com a camisola da turma do Pireu.Os golos, esses, apareceram todos na 1.ª parte. Com Daniel Podence e Fran Navarro (emprestado pelo FC Porto) entre os titulares, o Olympiacos viu a formação forasteira marcar por Levi Garcia (32’) e Zuber (38’), tendo reduzido a desvantagem à beira do descanso, por intermédio de Masouras (44’). Na tentativa de impedir a segunda derrota seguida, Carlos Carvalhal lançou Gelson Martins para o lugar do compatriota Podence aos 83 minutos, porém, o extremo de 28 anos já não foi a tempo de mudar o rumo dos acontecimentos.O Olympiacos segue na 4ª posição, com 32 pontos, a oito do líder Panathinaikos. Já o AEK ocupa o 2º posto, a dois de distância do trono da Liga grega.