Olympiacos regressa aos triunfos e isola-se à condição

O Olympiacos, do técnico português Pedro Martins, isolou-se provisoriamente na liderança da Liga grega, depois de receber e vencer este sábado o Xanthi, por 3-1, na 22.ª jornada da prova.

Com o guarda-redes José Sá e o defesa Rúben Semedo a titulares, a formação de Pireu regressou aos triunfos com golos do argelino Soudani, antigo avançado do Vitória Guimarães, aos cinco minutos, do marroquino El Arabi, aos 43', e de Fasidis, aos 52', na própria baliza.

Com esta vitória, o Olympiacos, que não conquista o título grego há duas temporadas, saltou à condição para o primeiro lugar, com mais dois pontos do que o PAOK Salónica, de Abel Ferreira, que no domingo visita o terreno do Panathinaikos.

O Xanthi, que contou com Sturgeon a partir dos 67 minutos da segunda parte, manteve-se no sétimo lugar.