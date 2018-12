Olympiacos vence e apura-se para oitavos de final da Taça da Grécia

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu esta quarta-feira em casa do Aris Avato por 2-1, na última jornada da fase de grupos da Taça da Grécia, apurando-se para os oitavos de final da prova.Com o português Roderick Miranda a cumprir o jogo todo, a equipa primodivisionária venceu no recinto do emblema da terceira divisão com golos de Vrousai e Androutsos, somando a terceira vitória nos três jogos da fase.Em segundo na Liga grega e nos 16 avos de final da Liga Europa, a equipa de Pedro Martins somou o quinto jogo sem perder em todas as provas, sendo que não é derrotado para as competições internas desde 21 de outubro (1-0 em casa do OFI Creta).