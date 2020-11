Olympiacos vence OFI Creta e mantém liderança na Grécia

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu este domingo fora o OFI Creta por 2-0, em encontro da 8.ª jornada da Liga grega, e mantém a liderança partilhada com o Aris Salónica.

Diante de um adversário que não vencia há cinco jogos, os golos surgiram apenas na segunda parte, o primeiro pelo avançado egípcio Hassan, ex-jogador do Rio Ave e Sp. Braga, aos 54 minutos, e o segundo por Masouras, aos 80.

O clube do Pireu, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, manteve-se, assim, no topo do campeonato, com 16 pontos, os mesmos do Aris, ambos com menos dois jogos.

No conjunto do OFI Creta, o avançado Fábio Sturgeon foi titular, assim como os compatriotas José Sá, Rúben Semedo e Bruma, no Olympiacos, que ainda teve Pepê na segunda parte.