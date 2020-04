OMS terá sugerido à UEFA que competições europeias fiquem suspensas até final de 2021

A Organização Mundial da Saúde (OMS), numa reunião de videoconferência com a UEFA, terá sugerido à entidade organizadora do futebol europeu, que as competições internacionais continuassem suspensas até final de 2021, segundo avança em exclusivo a revista 'Veja'.





A publicação refere que a reunião aconteceu na quinta-feira passada e que decorreu em tom 'acalorado' por mais de duas horas e meia.Foi o medo de novas ondas epidémicas de coronavírus nos países europeus que levou a OMS avançar com este cenário, refere ainda a 'Veja'.