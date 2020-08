Onana paga instalação de luz elétrica na sua terra natal nos Camarões

O guarda-redes André Onana, do Ajax, não esquece as suas origens e decidiu pagar a instalação de luz elétrica na aldeia de Essoessam, no sul dos Camarões, a sua terra natal. É lá que reside a mãe do jogador de 24 anos e foi lá também que Onana cresceu antes de deixar o país, em 2010, com apenas 14 anos, para ir atrás do seu sonho no futebol e rumar a Espanha para jogar na Academia do também camaronês Samuel Eto'o





De acordo com a imprensa local, os habitantes da aldeia passavam os finais de tarde e noites às escuras, recorrendo a lamparinas e velas para tentar minimizar a situação. "Fez mais felizes todos os seus vizinhos e pessoas que moram naquela zona, pois já não necessitam de velas e podem estar até altas horas da noite à conversa nas ruas bem iluminadas", afirmou fonte próxima do jogador.Recorde-se que Onana ingressou no Barcelona em 2011 e três anos volvidos mudou-se para a Holanda para terminar a formação no Ajax. Três anos depois estreou-se pela equipa principal do emblema de Amesterdão e desde aí tem sido titular indiscutível, tendo nesta altura o futuro em aberto. O guardião é um dos alvos do Chelsea para a nova temporada, o Ajax pede cerca de 40 milhões de euros e o jogador já manifestou desejo de mudar de ares. Veremos o que acontece até ao final do defeso.