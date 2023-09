Orkun Kökçü tem novo selecionador nacional na Turquia

O treinador italiano Vincenzo Montella é o novo selecionador da Turquia, sucedendo ao alemão Stefan Kuntz, que foi afastado do cargo na quarta-feira, anunciou esta quinta-feira a federação local (TFF), no seu site oficial.

De acordo com o organismo, o técnico de 49 anos assinou contrato até julho de 2026 e vai ficar responsável pelo resto da fase de apuramento para o Euro'2024 e pela qualificação para o Mundial'2026.

Montella, que já tinha passado as duas últimas temporadas no futebol turco, ao serviço do Adana Demirspor, vai ser apresentado oficialmente no centro de estágios da seleção turca, nos arredores de Istambul, no dia 27 de setembro, e tem estreia marcada para 12 de outubro, na Croácia, em duelo de qualificação para a fase final do próximo Europeu.

Fora do futebol turco, o técnico italiano, antigo avançado internacional, tem no seu currículo passagens pelo Sevilha, de Espanha, e por Fiorentina, AC Milan e Sampdoria.

Na quarta-feira, Stefan Kuntz foi demitido do cargo de selecionador turco, dias após o empate (1-1) na receção à Arménia, na qualificação para o Euro'2024, e a derrota com o Japão, por 4-2, num particular. O alemão já tinha falhado o acesso ao Mundial'2022.

Nesses dois jogos, a Turquia contou com o médio Orkun Kokçu (foi titular em ambos), jogador que atualmente representa o Benfica.

No Grupo D, Turquia e Croácia lideram em conjunto o agrupamento, com 10 pontos, embora a equipa dos Balcãs tenho menos um jogo. Arménia e País de Gales, com sete, são terceiro e quarto classificados, respetivamente, com a Letónia a aparecer em último, ainda a zero.