Os cravos como símbolo de um adeus precoce: turcos em emotiva homenagem a Ahmed Çalik

O futebol turco ficou em choque com, antigo defesa internacional turco que jogava no Konyaspor, vítima de um acidente de viação numa altura em que se deslocava para ultimar o seu casamento, planeado para o próximo mês.O futebolista foi lembrado na segunda-feira, durante o encontro entre Karagumruk e Besiktas, da 22.ª jornada do campeonato turco, por jogadores, equipas técnicas e adeptos, que atiraram cravos para o relvado.Os aplausos a compasso coincidiam com os rostos emocionados, que lembravam Ahmed Çalik.