Os números astronómicos do ordenado de Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic assinou esta semana por, colocando um ponto final nos rumores que o ligavam ao AC Milan. Este sábado surgiram novos detalhes sobre os números do novo vínculo contratual do avançado sueco.Segundo a ESPN, Ibrahimovic está prestes a tornar-se no jogador mais bem pago da história da MLS ao assinar um contrato de 7,5 milhões de dólares - cerca de 6,6 milhões de euros por temporada.Kaká, antigo jogador dos Orlando City, é o detentor do maior salário da história da MLS. Em 2017, antes de terminar a carreira, o brasileiro recebeu cerca de 6,3 milhões de euros.O italiano Giovinco, do Toronto FC, é jogador com o melhor vencimento do campeonato norte-americano. O antigo jogador da Juventus aufere cerca de 6,2 milhões de euros por ano, valor esse que pode ser agora ultrapassado por Ibrahimovic que na época passada marcou 22 golos e fez 10 assistências em 27 jogos.