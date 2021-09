Os segredos da veia goleadora de Lewandowski: da dieta com menu invertido aos cuidados no quarto

Robert Lewandowski é um dos maiores goleadores da atualidade e um dos seus segredos reside, segundo conta o jornal inglês 'The Times', no regime idealizado pela mulher, Anna - uma reputada nutricionista, antiga campeã de karaté e instrutora de fitness -, que inclui uma dieta com menu invertido.





O avançado do Bayern Munique, principal figura da seleção da Polónia, que hoje defronta a Inglaterra no apuramento para o Mundial de 2022, tem em casa as condições ideiais, não só ao nível alimentar como também em termos de ambiente.As refeições em casa dos Lewandowski começam pela sobremesa, preferencialmente um brownie feito com cacau puro. Segue-se arroz com carne ou peixe, provenientes de produtores selecionados, com a refeição a ser finalizada com salada ou sopa.Em casa do jogador não entram fritos ou 'fast food', leite de vaca, lactose ou farinhas brancas. Há, no entanto, muito esparguete de vegetais, milho e aveia.Ainda segundo o 'The Times', Robert e Anna têm também um treinador de sono, que os ajuda a descansar. Não há luzes ou ecrãs de televisão no quarto e as zonas de descanso são aromatizadas com essências especiais, sendo que a temperatura ambiente não pode ir além dos 21 graus.