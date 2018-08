Os três jogadores que podem ajudar a resolver a situação de Rafael Leão no Lille

Oficializado como reforço do Lille há precisamente duas semanas, Rafael Leão continua sem ser opção no clube francês, pois este está proibido de inscrever novos jogadores devido a problemas financeiros. Segundo o ‘L’Équipe’, o emblema gaulês terá de faturar mais 30 milhões de euros em vendas ainda este defeso ou arrisca-se a ser punido pela Direção Nacional do Controlo da Gestão (DNCG), a entidade que supervisiona as finanças dos clubes em França.Até regularizar a situação - terá de o fazer até ao dia 31 de agosto -, o avançado português e os franceses Loïc Rémy e Jérémy Pied, que também chegaram recentemente, não poderão alinhar. Aliás, este trio corre o risco de ficar sem competir até janeiro. Ainda assim, o treinador do conjunto em que atuam José Fonte, Edgar Ié e Xeka está confiante. "Vamos perder jogadores, sabemos isso. Já fizemos 52 milhões de euros na venda de jogadores, o que é bom, pois nem todos podem fazer isso. O clube vai atingir o objetivo fixado pela DNCG. Vamos lutar por isso, mas também por manter uma equipa competitiva", disse Christophe Galtier.Anwar El Ghazi (com vários pretendentes em França), Nicolas Pépé (apontado ao Sevilha) e Adama Soumaoro (desejado pelo Lyon) são os jogadores que poderão deixar o Lille de modo a cumprir as exigências.