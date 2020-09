Oscar Cardozo 'explode': «É uma vergonha!»

Nome mais sonante e com mais história do plantel do Libertad, Oscar Cardozo 'explodiu' nas redes sociais ao tomar conhecimento de que a comitiva do Boca Juniors teria sido autorizada a viajar para o Paraguai apesar de ter testado positivo à Covid-19.





"O mínimo que podem fazer para nos darem um pouco de tranqulidade. É uma vergonha, quando deveriam estar a cuidar-nos. Cumprimos totalmente o protocolo aqui, mas vê-se que isso é só para alguns. Vamos expor-nos nós, mas o mais triste é que também se vão expor as nossas famílias. Uma vergonha a Conmebol e o Ministério da Saúde", atirou o Tacuara, numa partilha feita nas Histórias do Instagram.