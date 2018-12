Oscar Cardozo (lembra-se dele?) continua com o pé quente

Como o vinho do Porto. Eis o que se pode dizer de Oscar Cardozo... É que aos 35 anos, o antigo avançado do Benfica assinou a sua temporada mais proveitosa a nível concretizador desde 2009/10, quando pelas águias marcou 26 golos. Este ano, com uma idade já avançada, Tacuara rubricou 23 ao serviço do Libertad (8 no Torneo Apertura e 15 no Torneo Clausura), um registo que lhe permitiu ser o melhor marcador da Liga paraguaia e que mostra também que quem sabe, efetivamente, nunca esquece.E desengane-se quem pensa que o esquerdino marcou vários penáltis nestas contas... antes pelo contrário! Na verdade, em 23 golos, Cardozo apenas marcou três disparos dos onze metros, tendo os restantes 20 sido noutros momentos de jogo, nomeadamente livres diretos, especialidade na qual o antigo avançado das águias sempre se evidenciou.