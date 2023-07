Osimhen apoia Peseiro

José Peseiro ganhou um aliado de peso. É nada menos do que o avançado do Nápoles, Victor Osimhen, que defende a permanência do treinador português no cargo.O técnico ribatejano tem o cargo de selecionador da Nigéria em risco, depois de uma tomada de decisão no mínimo inusitada por parte da federação daquele país africano: submeter a continuidade do ribatejano a uma votação telefónica sob o pretexto de crise financeira. Isto, depois de Peseiro qualificar a Nigéria para o CAN... e de as chamadas para o sufrágio serem pagas.Perante este cenário, o avançado do campeão italiano foi claro: "O nosso treinador é alguém capaz do ponto de vista tático e tem as coisas sob controlo. Isso é muito, muito importante. Ele é alguém que sabe o que quer."Recorde-se que José Peseiro tem contrato até ao próximo dia 30 de janeiro, mas antes é esperado que seja submetido ao tal voto popular.