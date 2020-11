Otamendi: «Marcámos mas lamentavelmente não contou...»

Nicolas Otamendi lamentou que a seleção argentina não tivesse conseguido ganhar ao Paraguai (1-1). O defesa do Benfica, um dos mais experientes da equipa de Lionel Scaloni, admitiu que na primeira parte a equipa sentiu dificuldades, e aludiu ao golo de Messi que foi anulado pelo VAR e que teria dado a vitória à seleção albiceleste.





"Na primeira pare estivemos pouco cómodos. Na segunda conseguimos ter a bola, circulá-la e ocupar os espaços que eles deixavam, jogámos praticamente só no meio-campo contrário. Marcámos o golo, mas lamentavelmente não contou. Saímos com sensações estranhas, tentámos, porcurámos estar organizados, mas não deu", admitiu o defesa, citado pela imprensa argentina.Otamendi elogiou ainda a entrada de Lo Celso, médio do Tottenham que rendeu o lesionado Palacios ainda na primeira parte. "Lamentavelmente o Palacios teve de sair por lesão. O Gio [Lo Celso] entrou bem. Os rapazes são conscientes de que estar na seleção é importante. Não interessa quem fica de fora, infelizmente só podem jogar 11. Ele entrou a pedir a bola, ocupou os espaços e foi assim que conseguimos o golo. O treinador deve estar contente", constatou.