Otamendi põe adeptos do Boca Juniors em sentido recorrendo a data especial

A rivalidade entre River Plate e Boca Juniors, já se sabe, tem os contornos que tem e os adeptos dos dois clubes não perdem uma oportunidade para se 'atirarem' uns aos outros. Desta feita, e após a derrota do River nas meias finais do Mundial de Clubes frente ao Al-Ain , rapidamente os adeptos do Boca 'invadiram' as redes sociais para gozar com os millonarios.As reações chegaram a Otamendi, ex-FC Porto e agora no Manchester City, que entrou na onda, mas para responder a quem se atirava ao River. Seguindo a máxima de que "uma imagem vale mais do que mil palavras", o defesa argentino partilhou uma imagem nas Insta Stories com um boneco num fundo branco e letras vermelhas com o dia 9 de dezembro, data da final da Taça Libertadores na qual o River bateu o Boca Recorde-se que Otamendi não esconde a sua paixão pelo River e também já tinha demonstrado isso aquando da final de Madrid: na altura, o jogador do City partilhou uma foto do momento em que Quintero fez o 2-1.