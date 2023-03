Otamendi volta a jogar com Enzo Fernández

Nicolás Otamendi vai ser titular no encontro de preparação da Argentinca com o Panamá, que começa às 23h30, em Buenos Aires. O defesa-central do Benfica faz parte de um onze que também integra Enzo Fernández, de quem foi companheiro nos encarnados, até final de janeiro. O médio transferiu-se então para o Chelsea, a troco de 121 milhões de euros.Este jogo, que se realiza no Estádio Monumental, do River Plate, serve para celebrar a vitória da Argentina no Mundial do Qatar. No final do desafio, Messi vai 'oferecer' a taça aos 83 mil adeptos argentinos. A romaria começou muito cedo.No primeiro jogo após o Mundial, o selecionador Lionel Scaloni apresenta o seguinte onze: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Di María; Messi e Álvarez.