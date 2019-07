Ould-Chikh (lembra-se dele?) esteve à experiência no Vitesse e... não convenceu

Sem clube desde o final da temporada passada, quando atuou sem grande sucesso nos turcos do Denizilspor, o holandês Bilal Ould-Chikh esteve à experiência no Vitesse desde o arranque da pré-temporada mas, ao que parece, as indicações não foram as melhores e o seu futuro não passará pelo clube de Arnhem. Segundo adianta o 'Omroep Gelderland', analisados os resultados do período de testes, o técnico russo Leonid Slutsky decidiu não pedir a sua contratação, pelo que o antigo jogador do Benfica terá de continuar a procurar clube para prosseguir carreira.Lembre-se que Bilal Ould-Chikh chegou ao clube da Luz em 2015 envolto numa grande expectativa, mas acabaria por nunca conseguir confirmar o potencial que se lhe apontou. Saiu mesmo em rota de colisão com as águias em 2017, na sequência de vários episódios de indisciplina, tendo posteriormente jogado ainda no FC Utrecht, mas sem se impor.