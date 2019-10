Pablo Aimar: «Aprendi muito com Jorge Jesus»

Pablo Aimar representou o Benfica entre 2008 e 2013 e não esquece as quatro temporadas em que foi orientado por Jorge Jesus, naquela que foi a última experiência do craque argentino no futebol europeu. 'El Mago' chegou a Portugal após oito épocas em Espanha (seis no Valencia e as últimas duas no Zaragoza), mas foi na Argentina que começou a escrever história, precisamente no... River Plate, adversário do Flamengo de Jorge Jesus na final da Taça Libertadores, agendada para 23 de novembro.



Aos 39 anos, Aimar é o atual selecionador dos Sub-17 da Argentina que estão a disputar o Campeonato do Mundo no Brasil e, à margem da competição, Pablo Aimar foi confrontado pelo 'Globoesporte' relativamente aos métodos de trabalho do treinador português e não poupou nos elogios.



"Admiro muito o Jorge Jesus. Aprendi muito com ele e gosto muito da maneira como ele trabalha, como treina e como prepara as suas equipas. Gosto muito ver as suas equipas", disse Pablo Aimar.