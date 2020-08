Pai adotivo de Carlos Tévez infetado com coronavírus

Segundo Tévez, pai adotivo de Carlos Tévez, avançado do Boca Juniors, está infetado pelo novo coronavírus. A informação foi esta sexta-feira avançada pelo jornal argentino 'Olé', que dá conta ainda de que o progenitor do internacional argentino "vem melhorando" o seu estado clínico, que inicialmente era bastante crítico após ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica na zona do pescoço devido a um problema de saúde.