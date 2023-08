Pai de Giménez sugeriu ao filho para ficar no Feyenoord: «Havia muito interesse mas este é o clube do coração»

O pai de Santiago Giménez ficou feliz por ver o filho renovar pelo Feyenoord apesar do interesse de vários clubes no avançado. O mexicano, recorde-se, era o grande alvo das águias para substituir Gonçalo Ramos"Estou incrivelmente feliz por ele ficar no Feyenoord. Este é o clube do coração dele. E agora também é do meu. Havia muito interesse nele, mas eu sempre disse: 'Fica no Feyenoord, tu encaixas cá'. Felizmente, esta hora chegou", referiu o pai do avançado, ao jornal holandês 'AD'.Giménez tem agora contrato até 2027 e também já tinha manifestado a alegria por prolongar o vínculo. "Estou a viver o meu sonho neste momento e estou mais do que ansioso pela próxima temporada e por novos desafios", disse.