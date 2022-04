Palmeiras de Abel Ferreira aplica goleada das antigas na Libertadores e lidera grupo A

O Palmeiras de Abel Ferreira aplicou, na madrugada desta quarta-feira, uma goleada das antigas (8-1) na receção aos bolivianos do Independiente Petrolero, para a fase de grupos da Libertadores.O verdão até começou o jogo em desvantagem, graças a um golo madrugador (6') de José Erick Correa, no único remate que a formação visitante fez em toda a partida. Zé Rafael empatou já perto do intervalo (41'), e o Palmeiras partiu para uma segunda parte 'demolidora', à boleia de um póquer e uma assistência de Rafael Navarro. Rony (80') e Raphael Veiga (86' e 90') apontaram os outros tentos da formação de Abel Ferreira.Com esta vitória, o Palmeiras isola-se na liderança do grupo A da Libertadores, com seis pontos. O Independiente Petrolero ocupa a segunda posição, com um, tal como o Emelec. O Deportivo Táchira, clube venezuelano, ocupa a última posição, ainda sem qualquer ponto somado.O Palmeiras volta a entrar em campo no sábado, dia 16, pelas 20h30, na visita ao terreno do Goiás para o Brasileirão.