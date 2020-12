Palmeiras de Abel Ferreira apurado para os 'quartos' da Libertadores

O Palmeiras de Abel Ferreira qualificou-se para os quartos-de-final da Taça Libertadores ao golear (5-0) o Delfín em São Paulo. O conjunto do luso, que já vencera (3-1) o jogo da 1ª mão, no Equador, faturou por De Paula (29’), Veron (49’ e 60’), Willian (52’) e Danilo (90’+4). O 8-1 no cômputo dos dois jogos não deixa margem para dúvidas!