Palmeiras de Abel Ferreira goleia Bolívar e avança para os oitavos de final da Libertadores

O Palmeiras, de Abel Ferreira, garantiu na madrugada desta sexta-feira a qualificação para os oitavos de final da Libertadores ao golear, em casa, o Bolívar por 4-0.Rony abriu o marcador aos 24 minutos e, ainda antes do intervalo, Artur (34') dilatou a vantagem do verdão.Na 2.ª parte, Piquerez fez o 3-0 aos 76' e Artur bisou para fechar o resultado final, aos 85'.Com cinco vitórias em seis jogos, o Palmeiras fechou assim a fase de grupos no 1.º lugar com 15 pontos, o melhor registo desta edição da prova. Além disso, a equipa comandada pelo treinador português ganhou o direito de decidir em casa todos os confrontos da fase a eliminar. O sorteio dos 'oitavos' realiza-se no dia 5 do próximo mês.