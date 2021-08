Palmeiras de Abel Ferreira leva a melhor sobre Athletico Paranaense de António Oliveira

O Palmeiras, de Abel Ferreira, levou a melhor (2-1) sobre o Athletico Paranaense, de António Oliveira, esta madrugada, em encontro válido pela 18ª jornada do Brasileirão. Os golos do verdão, que podia ter terminado a partida com um resultado mais confortável, foram marcados pelo central Luan e por Rony, enquanto Bissoli marcou o único tento dos visitantes.





O resultado final da partida confirmou uma tendência: nos 46 jogos entre as duas equipas para o campeonato brasileiro, o triunfo sorriu ao Palmeiras por 22 vezes, enquanto que o emblema do Paraná apenas conseguiu vencer por 10. Somaram-se ainda 14 empates.A equipa comandada por António Oliveira soma assim a quinta derrota consecutiva na competição mas mantém a nona posição com 23 pontos, apenas um atrás de Ceará e de Atlético Goianiense. Foi o quinto desaire consecutivo da equipa, depois dos anteriores frente a Corinthians, Cuiabá, São Paulo e Atlético Mineiro.Por sua vez, o Palmeiras, que apenas tinha somado uma vitória nos últimos cinco jogos, juntou mais um triunfo importante na luta pelos lugares cimeiros da tabela. O verdão mantém a segunda posição, com mais um jogo e menos três pontos do que o Atlético Mineiro, primeiro classificado.