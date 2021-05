Palmeiras de Abel Ferreira sofre primeira derrota na Libertadores com golo aos 90'+4

O Palmeiras, já apurado, sofreu a primeira derrota na edição 2021 da Taça Libertadores, ao voltar a perder em casa com o Defensa y Justicia, agora por 4-3, na quinta jornada do Grupo A.

Depois de quatro triunfos consecutivos, que asseguraram os 'oitavos', o conjunto comandado pelo português Abel Ferreira ainda recuperou de três desvantagens, mas caiu nos descontos, como na receção aos argentinos para a Supertaça sul-americana.

Com a qualificação e o primeiro lugar do grupo seguros, o técnico luso procedeu a muitas alterações no onze, já a pensar na final do campeonato Paulista, com o Santos (quinta-feira e domingo), e a equipa ressentiu-se, com seria de esperar.

Walter Bou adiantou os forasteiros logo aos nove minutos, sozinho ao segundo poste, após canto na esquerda de Enzo Fernández e falha de Zé Rafael, que se redimiu quase de imediato, aos 11, em resposta a livre na esquerda de Gustavo Scarpa.

Os argentinos, necessitados da vitória para assegurar a manutenção do segundo lugar, voltaram a adiantar-se no marcador aos 27 minutos, com o 'bis' de Walter Bou, que marcou de cabeça ao primeiro poste, após centro da esquerda de Carlos Rotundi.

A equipa de Abel Ferreira voltou a não demorar muito a ripostar, igualando aos 34 minutos, com Willian a conseguir uma recuperação de bola perto da área contrária, a tabelar com Zé Rafael, e a futurar, com a ajuda de um desvio em Juan Rodríguez.

Na segunda parte, os argentinos aproveitaram da melhor forma, aos 52 minutos, o 'adormecimento' da defesa do Palmeiras, com Matías Rodríguez a 'fuzilar' de pé direito, depois de várias trocas de bola na área contrária.

Os 'canarinhos' ameaçaram o 3-3 aos 60 minutos, num 'tiro' à barra de Wesley, e conseguiram mesmo restabelecer a igualdade uma terceira vez, aos 75, num grande remate de Gustavo Scarpa à entrada da área, depois de servido da esquerda por Matías Viña.

Na parte final, o Palmeiras parecia mais interessado em chegar ao triunfo, mas, aos 90 minutos, Wanderlan viu o segundo amarelo e, contra 10, os argentinos foram em busca da vitória, que arrebataram na última jogada, aos 90+5, num belo cabeceamento de Braian Romero, após centro milimétrico, mais um, de Rotundi.

Com este resultado, o Palmeiras mantém-se com 12 pontos, enquanto o Defensa y Justicia sobe aos oito.