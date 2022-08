Palmeiras empata na visita ao Atlético Mineiro nos 'quartos' da Libertadores

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, empatou, na madrugada desta quinta-feira, na visita ao Atlético Mineiro (2-2), na 1.ª mão dos 'quartos' da Libertadores.Num encontro onde esteve em desvantagem por dois golos, depois de um penálti convertido por Hulk (45+1') e de um autogolo de Murilo (47'), o verdão conseguiu a igualdade. Murilo redimiu-se e marcou o primeiro tento do Palmeiras aos 59' e, já ao cair do pano (90+2'), Danilo fez o empate.Com este resultado, o Palmeiras parte para a 2.ª mão - que se disputa na madrugada da próxima quinta-feira, dia 11 - a precisar de um triunfo pela margem mínima para garantir a passagem às 'meias' da Libertadores. Recorde-se que nesta edição do torneio, os golos fora de casa não são tidos em conta no caso de empate.O vencedor deste confronto terá pela frente Estudiantes ou Athletico Paranaense.