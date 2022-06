Palmeiras supera Botafogo assume a liderança

O Palmeiras é o novo líder do Brasileirão. A equipa de Abel Ferreira regressou aos triunfos e venceu o Botafogo por 3-0 no Allianz Parque, aproveitando o deslize do Corinthians de Vítor Pereira diante do Cuiabá de António Oliveira para se isolar na liderança com 19 pontos, mais um do que o Timão. Rony (11’ e 33’) e Gustavo Scarpa (18’) apontaram os golos do Verdão frente ao Botafogo, que somou o terceiro desaire seguido no Brasileirão e está agora no 14º posto com 12 pontos, os mesmos de Flamengo.