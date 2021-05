Panevezys de João Luís atrasa-se pelos lugares cimeiros na Lituânia

O Panevezys, treinado pelo português João Luís, atrasou-se esta sexta-feira na luta pelos primeiros lugares do campeonato da Lituânia, ao perder na visita ao FC Zalgiris, por 1-0, em jogo da 14.ª jornada.

Um golo do senegalês Pape Djibril Diaw, aos 41 minutos, ditou a segunda derrota seguida do Panevezys no campeonato, num encontro no qual o lateral esquerdo luso Rafael Floro foi lançado nos visitantes no decorrer da segunda parte.

A formação liderada pelo antigo jogador do Marítimo é quarta classificada, com 24 pontos, menos sete do que o líder Suduva (31), que joga no domingo, e menos três do que o Zalgiris (27), segundo colocado.

No terceiro posto, com 25 pontos, segue o Zalgiris Kaunas, que joga neste sábado.