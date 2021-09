Panevezys, de João Luís, empata e falha aproximação à vice-liderança na Lituânia

O Panevezys, treinado pelo português João Luís, cedeu esta quarta-feira um empate 1-1 na receção ao vice-líder Zalgiris, em jogo em atraso da 28.ª jornada da Liga lituana.

O croata Josip Tadic adiantou os visitantes aos 79 minutos, mas o Panevezys, que contou com o lateral português Rafael Floro no onze, repôs a igualdade aos 83, por intermédio do brasileiro Elivelto.

A formação comandada por João Luís segue no terceiro lugar do campeonato lituano, com 49 pontos, menos seis do que o líder Suduva (55) e a três do Zalgiris (52), que tem menos duas partidas realizadas.