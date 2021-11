Panevezys de João Luís regressa às vitorias na Lituânia

O Panevezys, treinado pelo português João Luís, venceu esta sexta-feira o Riteriai por 2-1, em jogo da 34.ª jornada da Liga lituana, regressando aos triunfos no campeonato.

A jogar fora, a equipa do Panevezys, que contou com o português Rafael Floro, marcou por duas vezes pelo brasileiro Jorge Elias, aos 19 e 58 minutos, enquanto para o Riteriai reduziu Levsinas, aos 76.

Com esta vitória, depois de quatro jogos sem vencer, o Panevezys está no quarto lugar do campeonato, com 56 pontos, a 13 do líder Zalgiris, enquanto o seu adversário de hoje é sexto, com 42.