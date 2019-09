PAOK de Abel Ferreira a empata a dois com o AEK

O PAOK foi empatar a casa do AEK (2-2), em jogo da liga grega, tendo a formação orientada pelo técnico português Abel Ferreira estado por duas vezes em vantagem e falhado uma grande penalidade.





A partida até começou bem para os homens de Salónica, que se adiantaram no marcador aos 16 minutos por intermédio do avançado polaco Karol Swiderski. E, aos 25, poderiam ter ampliado a vantagem, mas o atacante holandês Diego Biseswar não conseguiu converter com sucesso o penálti de que dispôs. Já na segunda parte, aos 54', o defesa ucraniano Dmytro Chygrynskiy conseguiu o empate a um golo, mas apenas quatro minutos depois Swiderski 'bisou' no encontro e voltou a dar vantagem à equipa do treinador luso. Num jogo emocionante, o AEK Atenas voltou a chegar ao empate, desta feita pelo ponta de lança sérvio Milos Deletic, e o marcador não mexeu mais até ao apito final do árbitro.Hélder Lopes e Paulinho (substituído ao intervalo por Georgios Giakoumakis) foram ambos titulares na formação da casa, enquanto David Simão, também do AEK, não saltou do banco. Com o ponto arrecadado na difícil deslocação à capital helénica, o PAOK segue no terceiro posto da liga grega, com 11 pontos, mais um do que o AEK e menos dois do que o líder Olympiacos, liderado pelo treinador português Pedro Martins.