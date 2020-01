PAOK de Abel Ferreira continua a perseguir líder Olympiacos

O PAOK, treinado por Abel Ferreira, manteve-se hoje a um ponto do líder Olympiacos, ao vencer fora o Lamia, por 1-0, em jogo da 20.ª jornada da liga grega de futebol.

O brasileiro Leo Matos marcou o único golo da partida, aos 33 minutos, após uma assistência do português Vieirinha.

Com este triunfo, o conjunto de Salónica mantém-se na segunda posição, com 49 pontos, a um do Olympiacos, treinado por Pedro Martins e que na quarta-feira venceu em casa do OFI Creta (1-0), num encontro em que Ruben Semedo viu o segundo amarelo após o final do jogo, por empurrar um apanha bolas.