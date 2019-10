PAOK, de Abel Ferreira, derrotou o Lamia e ascendeu ao 2.º lugar na Grécia

O PAOK de Salónica, treinado pelo português Abel Ferreira, derrotou este domingo por 3-0 o Lamia, na sétima jornada da Liga grega de futebol, o que lhe permitiu subir ao segundo lugar da classificação.A equipa do antigo treinador do Sporting de Braga está com 17 pontos, menos dois do que o Olympiacos, de Pedro Martins, que no sábado se impôs ao OFI Creta, por 2-1.Marcaram pelo PAOK Misic (segundo minuto), Limnios (seis) e Swiderski (11).Vieirinha foi o único português em ação, tendo entrado aos 84 minutos para o lugar de Limnios.O PAOK passa na tabela o Xanthi, que mantém os 15 pontos após perder em casa com o Aris de Salónica - o único golo do jogo foi anotado pelo português Bruno Gama, de grande penalidade, logo no terceiro minuto.