PAOK de Abel Ferreira empata e pode perder o 2.º lugar da liga grega

O PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou este sábado (2-2) em casa do OFI Creta, na quinta jornada da fase de apuramento do campeão grego, e pode ver o AEK Atenas isolar-se no segundo lugar.

Um golo do holandês Biseswar, aos cinco minutos, adiantou a formação do técnico luso, mas o OFI, com Ricardo Vaz no onze (saiu aos 60'), deu a volta pelo argentino Neira (18') e o brasileiro Figueiredo (43').

No segundo tempo, a expulsão de Koutroubis (59 minutos) deu vantagem numérica ao PAOK, que empatou por Michailidis (76'), antes do nigeriano Esiti, ex-jogador do Leixões e Estoril, ser expulso, aos 81', desfalcando a equipa de Abel Ferreira.

O PAOK é segundo classificado provisório, com 60 pontos, a 21 do já campeão Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, e pode ser ultrapassado nesta jornada pelo AEK, que tem 59 e visita domingo o Aris.