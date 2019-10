PAOK de Abel Ferreira impõe-se frente ao Asteras Tripoli

O PAOK impôs-se no terreno do Asteras Tripoli por 2-1, em jogo a contar para a 6.ª jornada do campeonato da Grécia.A equipa comandada por Abel Ferreira (ex-Sp. Braga) esteve a vencer por 2-0, com golos do polaco Karol Swiderski, aos 35 minutos, e um autogolo do espanhol Angel Martinez, aos 47, tendo o Asteras Tripoli reduzido aos 58, também pelo espanhol Dani Suarez.Com este resultado, o emblema de Salónica mantém-se na 3.ª posição, com 14 pontos, enquanto que o Asteras Tripoli é 12.º, com 3.