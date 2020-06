PAOK de Abel Ferreira soma primeira vitória após a retoma da liga grega

O PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, somou este sábado a primeira vitória após o recomeço da liga grega de futebol, ao vencer em casa o OFI Creta, por 3-1, na terceira jornada do apuramento de campeão.

Após uma derrota e um empate após a interrupção devido à covid-19, o PAOK chegou ao primeiro triunfo, embora se tenha visto em desvantagem, aos 49 minutos, com um golo de Neira.

Tzolis (58 minutos), Akpom (90), de grande penalidade, e El Kaddouri (90+10) marcaram os golos do conjunto de Salónica, que subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 56 pontos, mais um do que o AEK Atenas, menos um jogo, e a 16 do Olympiacos, de Pedro Martins, que está a um triunfo do título.