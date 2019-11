PAOK de Abel Ferreira vence com golo de ex-Sporting e lidera provisoriamente na Grécia

O PAOK Salónica, do técnico português Abel Ferreira, subiu este sábado provisoriamente à liderança da Liga grega, depois de vencer no campo do OFI Creta, por 1-0, na 10.ª jornada.

O médio croata Misic, antigo jogador do Sporting, fez o único golo da partida, aos 56 minutos, e deixou os campeões gregos na frente da prova, com um ponto de vantagem sobre o Olympiacos, de Pedro Martins, que recebe no domingo o Atromitos.

Destaque ainda para Vieirinha, campeão europeu com Portugal em 2016, que foi lançado por Abel Ferreira, aos 78 minutos.