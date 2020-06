PAOK de Abel tem esperança na secretaria

Há questões burocráticas que podem alterar o atual contexto e dar uma pequena esperança ao PAOK, equipa treinada por Abel Ferreira e capitaneada por Vieirinha. O clube de Salónica foi punido em abril com a perda de sete pontos juntamente com o Xanthi por ambos os clubes deterem um acionista comum, Ivan Savvidis. Porém, o PAOK apresentou recurso no Tribunal Arbitral do Desporto com o objetivo de evitar esse castigo. Caso lhe seja dada razão, o PAOK reduziria a diferença para 12 pontos, o que devolveria uma esperança matemática no campeonato.

Ontem, o PAOK triunfou no dérbi de Salónica face ao Aris, de Bruno Gama, com golos de Fernando Varela e Swiderski, que falhara um penálti. Vieirinha não foi convocado.