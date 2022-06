Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

PAOK e Panathinaikos punidos com jogos à porta fechada após violência na Taça da Grécia Equipa de Salónica sancionada com 3 jogos, ao passo que os de Atenas foram punidos com 2





• Foto: Getty Images