O PAOK oficializou esta quarta-feira a contratação de José Boto para diretor desportivo do clube grego, confirmando uma notícia já avançada por Record O português, de 56 anos, assinou um contrato válido para as próximas duas épocas e meia. Boto que, recorde-se, foi coordenador de scouting do Shakhtar Donetsk nos útlimos três anos, já depois de ter assumido o departamento de olheiros do Benfica durante 11 anos.