Os incidentes levaram a equipa do Olympiacos deixar o relavado em protesto, o que causou irritação nos adeptos do PAOK, que saíram do estádio, incendiaram caixas, danificaram carros estacionados e entraram em confronto com a polícia, que teve de intervir com gás lacrimogêneo para acabar com a violência.A imprensa grega informou que o adepto detido por atingir o treinador é reincidente por desacatos e violência desportiva, descrevendo o suspeito por "particularmente perigoso".O Olympiacos foi declarado vencedor da partida por 3-0, devendo o PAOK disputar ainda dois jogos em casa à porta fechada, incluindo o dérbi contra o atual líder AEK Atenas e ainda pagar uma multa de 30 mil euros.A perda de pontos do PAOK coloca a equipa no terceiro lugar da classificação, com 49 pontos, atrás do Olympiacos, que ocupa o segundo lugar com 50 pontos, e do AEK, atualmente líder com 54 pontos.