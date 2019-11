PAOK vence e cola-se ao rival Olympiacos na liderança da liga grega

O PAOK venceu este domingo em casa o AEL Larissa por 1-0, beneficiando do empate do Olympiacos no sábado, no terreno do último classificado da liga grega, para se juntar ao rival no topo da tabela.

O avançado polaco Karol Swiderski marcou o único golo do jogo à passagem dos 16 minutos, após assistência do internacional português Vieirinha, dando os três pontos à formação de Salónica, orientada por Abel Ferreira, e permitindo a ascensão ao primeiro lugar do campeonato helénico, em igualdade pontual com o Olympiacos, de Pedro Martins.

Ambas as equipas contam com 27 pontos ao cabo de 11 jogos e vão encontrar-se na próxima jornada, agendada para 1 de dezembro no terreno do Olympiacos, em Atenas.