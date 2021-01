Papa Francisco sobre Maradona: «Era um poeta em campo mas também um homem frágil»

Numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport', o papa Francisco considerou que Maradona era "um poeta em campo".





"Conheci o Diego Armando Maradona num jogo pela paz em 2014. Recordo com prazer o que o Diego fez pela 'Scholas Occurrentes', a fundação que se ocupa dos mais necessitados em todo o mundo", disse o papa, que na realidade se chama Jorge Bergoglio, é argentino e adepto de futebol."No campo era um poeta, um grande campeão que deu alegria a milhões de pessoas, tanto na Argentina como em Nápoles. Também era um homem muito frágil", considerou.Francisco falou também do doping no desporto, "um atalho que anula a dignidade". "O talento é um presente recebido, mas não é suficiente: há que trabalhar. Treinar significa cuidar do talento, significa maturá-lo."Depois, fez referência a "um grande campeão", mas não disse o nome. "De vez em quando leio sobre um grande campeão que é o primeiro a chegar ao treino e o último a sair: é o testemunho que a força de vontade é mais forte do que a habilidade."