«Para conseguir um penálti temos de violar ou ser violados»: afirmação sai cara a treinador

O treinador inglês Stuart Baxter foi despedido do Odisha, clube da Liga indiana, por causa de umas declarações que proferiu ontem, depois da derrota, por 1-0, frente ao Jamshedpur.





O técnico, de 67 anos, queixou-se da arbitragem e disse que os seus jogadores "têm de violar ou ser violados" para conseguirem um penálti.As palavras de Baxter, antigo jogador do Wolverhampton e Aston Villa, tiveram enorme repercussão no país e o clube teve de pedir desculpas. "O clube está chocado com os comentários feitos pelo treinador Stuart Baxter na entrevista depois do jogo. Isto é completamente inaceitável, independentemente do contexto, e não reflete os valores do clube. Pedimos desculpa e vamos tratar do assunto internamente", disse um porta-voz do Odisha.O treinador acabou por ser despedido esta terça-feira.