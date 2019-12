Particular com a Alemanha marca regresso de Luis Enrique à seleção de Espanha

A Espanha vai defrontar a Alemanha em 26 de março, em Madrid, num particular que marca o regresso do selecionador Luis Enrique ao comando técnico da roja, anunciou esta quinta-feira a federação espanhola de futebol.

O antigo treinador do Barcelona foi obrigado a abandonar o cargo no passado mês de junho, devido à morte da filha Xana, de nove anos, tendo sido substituído interinamente por Robert Moreno, que qualificou a equipa para o Euro'2020.

O encontro diante da mannschaft, uma das adversárias de Portugal no Grupo F do Euro'2020, vai ter como palco o Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, e será o primeiro de dois encontros particulares no final de março, já que, no dia 29, a Espanha jogo com a Holanda, em Amesterdão.

No Europeu, entre 12 de junho e 12 de julho, em 12 cidades de 12 países, Alemanha e Portugal defrontam ainda, no denominado 'grupo da morte', a França, campeã mundial em título, e uma equipa proveniente do play-off (A ou D).

Por seu lado, a Espanha, que jogará em Bilbau, no Grupo E, estreia-se no dia 15, diante da Suécia, defrontando cinco dias depois a Polónia e em 24 o vencedor do play-off B - Eslováquia, Bósnia-Herzegovina, República da Irlanda ou Irlanda do Norte.