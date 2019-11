Particular em Israel entre Argentina e Uruguai pode não se realizar

O jogo particular entre Argentina e Uruguai, agendado para 18 de novembro no Estádio New Bloomfiel, em Televive (Israel), pode não ser realizado devido à tensão que se vive naquele país do Médio Oriente.



O exército israelita anunciou esta terça-feira que "aproximadamente 50 projéteis foram disparados desde a Faixa de Gaza até Israel", situação que obrigou o governo liderado por Benjamin Netanyahu a suspender as aulas no centro e sul do país, recomendar aos cidadãos a não se deslocarem para o trabalho e a proibir encontros com mais de 300 pessoas junto à Faixa de Gaza.



Os bombardeamentos verificaram-se uma semana depois do assassinato do líder jihadista Abu Abderahman al Maghrebi, na Faixa de Gaza, sendo que na madrugada desta terça-feira Israel conduziu uma operação conjunta que originou a morte de Baha Abu al-Ata, líder das Brigadas Al-Quds, um braço militar da Jihad Islâmica.



Caso se confirme a não realização do encontro - para o qual estão convocados Marchesín e Saravia (ambos do FC Porto), Acuña (Sporting) e Nehuén Pérez (Famalicão) do lado da Argentina, enquanto Coates (Sporting) integra os eleitos do Uruguai - será a segunda vez no espaço de um ano que a seleção argentina vê um particular ser cancelado em Israel.



Apesar das dúvidas em torno da partida, as duas seleções sul-americanas ainda vão realizar outros jogos particulares. Argentina enfrenta o Brasil, na sexta-feira, na Arábia Saudita. Já o Uruguai tem também um particular agendado, para o mesmo dia, em Budapeste, frente à Hungria.