O Partizan anunciou o regresso do ex-benfiquista Ljubomir Fejsa, depois do jogador terminar o contrato que o ligava aos sauditas do Al-Ahli Jeddah, onde esteve desde a época 2019/20.O médio, de 33 anos, deixou o clube de Belgrado em 2011 e regressa quase 11 anos depois ao emblema que representou durante três temporadas.Em Portugal, Fejsa representou o Benfica com o êxito a estar ligado à sua passagem pela Luz. Com a camisola das águias (2013-2019) venceu cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, três Taças da Liga e três Supertaças. Na Sérvia, o o experiente 'trinco' já foi campeão por três ocasiões.