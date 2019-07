Patrice Evra anuncia final da carreira

Patrice Evra, que tem no currículo clubes como o Manchester United, West Ham, Juventus, Marselha, Nice e PSG, anunciou esta segunda-feira que vai colocar um ponto final na carreira.O lateral francês deu uma entrevista ao diário 'La Gazzeta dello Sport' e referiu que pretende tornar-se treinador: "A minha carreira como jogador terminou oficialmente. Em 2013, comecei a tirar o curso de treinador, quero conseguir a licença A", disse. "Se tudo correr bem, daqui a um ano e meio estarei pronto para treinar", rematou o internacional.O jogador de 38 anos conta com 21 títulos no total, 14 dos quais ao serviço dos red devils, clube onde jogou durante nove temporadas. Em Inglaterra o francês conquistou cinco campeonatos, uma Liga dos Campeões, um Campeonato do Mundo de Clubes, quatro Supertaças e três Taças da Liga.O internacional deixou ainda uma mensagem nas redes sociais: "Muito obrigada, adeus", escreveu na legenda que acompanhou o vídeo.