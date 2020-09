Paul McGrath, o ‘deus’ que uniu Juaben

A aldeia de Juaben, no Gana, uniu-se para apoiar o Aston Villa devido às histórias contadas sobre Paul McGrath, um dos melhores centrais das décadas de 80 e 90, tendo atuado no Manchester United e na formação de Birmingham.

"Quando éramos miúdos, o meu avô contava-nos histórias do clube. E falava de um certo jogador, chamando-lhe ‘Deus, Deus, Deus’. Por isso, os meus amigos perguntavam-lhe quem era esse Deus, porque Deus só há um e está no céu. Ele respondia: Há um Deus no futebol e o seu nome é Paul McGrath", notou Owusu Boakye Amando à BBC.

Amando, que teve a oportunidade de contactar com o seu ídolo na passada sexta-feira, criou o grupo Ghana Lions, de apoio à equipa. Todas as semanas juntam-se para torcer pelo seu Villa, algo que tem reforçado os laços na aldeia, onde vivem cerca de mil habitantes.

Além disso, iniciou um clube para apoiar os jovens da região, utilizando o nome do Aston Villa, tendo a aspiração de criar uma academia. "Treino e ensino as crianças cujos pais não têm dinheiro para os levar a academias de futebol. Se conseguirmos ter uma academia poderíamos produzir jogadores para a seleção do Gana e para o Aston Villa! Temos talentos incríveis", detalhou.